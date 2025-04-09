Çorum’da hava sıcaklıklarının ani düşmesi sebebiyle yaşanabilecek zirai don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Çorum ve çevre iller için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde hava sıcaklığının gece saatlerinden itibaren 0 derecenin altına düşmesi beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığının düşmesinin buzlanma ve zirai dona sebep olabileceğinin belirtildiği değerlendirmede, yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.