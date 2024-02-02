2019 yılında proje çalışmaları tamamlanarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 500 bin lira ödenek sağlanan Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Cami için ilk kazma vuruldu.

Caminin inşaatı için Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurulurken, caminin yapımı için hayırsever işadamları da destek bulundu.

HAYIRSEVER İŞADAMLARI DESTEK VERDİ

Boğaziçi Vakfı adına Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Karabeyoğlu İnşaat ve Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. sahipleri; Cemaziye Akbaş ve Asiye Kırık ile Diyanet Vakfı’ndan Osman Tokgöz caminin yapımı için ilk destek veren hayırsever işadamları oldu.

Kampüs Camii için dün temel atma töreni düzenlendi.

Törene Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, STK temsilcileri ile akademisyen ve öğretim görevlileri katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Vali Dağlı, caminin yapımı için katkı sağlayan ve emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür ederek, cami inşaatının kısa sürede bitirilerek ibadete açılması temennisinde bulundu.

1000 KİŞİLİK CAMİ İLE ÖĞRENCİLERİN İBADETHANE İHTİİYACI KARŞILANACAK

Bu arada ve 5 bin 625 metrekare alanda inşaa edilecek 1000 kişilik cami için Üniversite Kuzey Kampüsü master planında değişiklik yapıldığı öğrenildi.

Kamuya açık olacak cami ile kampüste bulunan öğrenci, akademisyen, öğretim görevlileri ve personelin ibadethane ihtiyacı karşılanmış olacak.