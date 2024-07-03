Çorum’da aronya yetiştiriciliği ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Balcıoğlu, kentte Laçin, Mecitözü ve merkez köylerinde 100-150 dekar civarında aronya yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Aronya bitkisinin soğuğa oldukça dayanıklı olduğunu ve Türkiye’de Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç olmak üzere sulama sorunu olmayan ve yarı gölgeli yerlerde her bölgemizde yetiştirilebildiğini ifade eden Balcıoğlu, “Aronya bitkisi, nemli ve drenajı iyi olan topraklarda daha iyi gelişir. Bu bitki, güneşli ve hava sıcaklıklarının düşük olduğu iklim koşullarında daha iyi gelişir. Bu nedenle, aronya yetiştiriciliği yapılacak bölgede iklim koşulları ve toprak özellikleri önemlidir. Ekonomik getirisi dikimden sonraki 2. veya 3. yıl başlamaktadır. Dikimde 2 yaşlı ve tüplü fidanlar kullanılırsa dikimden sonraki yıl ürün alınabilmektedir.” dedi

KİLOSU 100 LİRA

Aronyanın gelir getirisi yüksek bitkiler arasında olduğunu aktaran Balcıoğlu;

“İlk 2 yıl verim düşük olup daha sonraki yıllarda dekara 1,5-2 ton verim verebilmekte olup verimin düşük olduğu yıllarda bile dekara 1 ton vermektedir. Bugün şartlarında kilogramı 100 TL den satıldığını düşünürsek dekara 100000 TL gibi gelir elde edilecektir. İkinci yıldan sonra verime yatmaya başladığında bahçe kurulum maliyetleri, fidan maliyetleri gibi giderler çıkıldığında ilimizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hububata göre çok daha karlı bir ürün olduğu anlaşılmaktadır.” şeklinde konuştu

Balcıoğlu, Çorum’da aronya yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için Aronya Yetiştiricileri Birliği’nin kurulmasının uygun olduğunu sözlerine ekledi.