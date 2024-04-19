Çorum 'un İskilip ilçesine bağlı İbik köyünde 19 yaşında muhtar seçilen Hasan Hüseyin Eğri, gençlerin köye geri dönmesini sağlamayı hedefliyor.





Köyde hayvancılık yapan Eğri, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için muhtar adayı oldu.

Aile büyüklerinin desteğini alarak 4 adayın yarıştığı seçime katılan Eğri, 248 seçmenin bulunduğu köyde 91 oy alarak muhtarlığı kazandı.



İl Seçim Kurulundan mazbatasını alan Eğri, Türkiye'nin en genç muhtarları arasına girdi.

Eğri, AA muhabirine, çevresinde kendisi kadar genç yaşta muhtar olmadığını söyledi.

Köyle ilgili konularda kendisini sorumlu hissettiği için muhtar adayı olduğunu belirten Eğri, "Köyümüzde genç nüfusun azaldığını gördüm. Bu konuda sorumluluk almak istedim. Büyüklerim de destekledi. Böylelikle seçime girdik ve sırtladık." dedi.

Köyün daha önce bu yaşlarda muhtarının olmadığını dile getiren Eğri, "Genç olduğum için köyümüzdeki insanlardan çok güzel tepkiler aldım. Herkese teşekkür ediyorum. Azimle çalışacağız ve gençliğimizi göstereceğiz." diye konuştu.

İbik köyünün bir dağ köyü olduğunu, yol ve su problemi yaşadıklarına dikkati çeken Eğri, bu sorunların giderilmesi için çalışacağını vurguladı.

Eğri, İbik köyünün Obruk Barajı manzarası, temiz havası ve doğasıyla özel bir köy olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Köyümüzün doğası, insanı çok güzel. Gelip görenler de aynı şeyi söylüyor. Köyümüzü daha yaşanabilir kılmak için çalışacağım. Eksiklerimiz var, bunları gidermek için çabalayacağım. Köyümüzün yaş ortalaması da yüksek. Köyümüzü daha yaşanabilir kılabilirsem, şehirlerdeki köylülerimiz de köyümüzde kalmayı tercih edecektir. Temennimiz bu."

Eğri, devletin farklı kurumlarının kırsal kesime yönelik verdiği desteklerden en iyi şekilde yararlanacaklarını sözlerine ekledi.