Çorum'da Jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Obruk Barajı'nda kaçak av denetimine çıktı.
Obruk Barajı'nda, su ürünleri kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.
Denetim sonucunda 2 bin 200 metre misina ağı ve 400 paraketa ele geçirilerek el konuldu.
Denetime Çorum İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi de destek verdi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.
Editör: Fatih Battar