Çorum'da 4 köyde toplam 5 hazine arazisi ihaleyle satışa çıkarıldı.

Laçin ilçesine bağlı 4 köyde toplam 5 hazine arazisi ihaleyle satışa çıkarıldı.

Gözübüyük, Narlı, Kuyumcu ve İkizce köylerindeki 5 adet hazine arazisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacak.

SATIŞ İHALESİ 9 MAYIS'TA

Muhammen bedelleri 120 bin lira ile 700 bin lira arasında değişen araziler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 9 Mayıs tarihinde Laçin Malmüdürlüğü Hizmet Binasında Laçin Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacak.