Sait İstanbullu'nun babası, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Semih İstanbullu'nun dedesi Çorum'un eski müteahhitlerinden Bilgit İstanbullu(91) dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Merhumun cenazesi bugün Cuma namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.