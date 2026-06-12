Çorum Belediyesi, üniversite öğrencilerine yaz döneminde iş imkanı sunuyor. Belediye bünyesindeki sosyal tesislerde yaz döneminde part time çalıştırılmak üzere bu yıl da 50 üniversite öğrencisi alınacak.

Başvurular; 12-15 Haziran 2026 tarihleri arasında https://cokis.com.tr/ web sitesinden online olarak ya da Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan ÇOKİŞ ofisinden şahsi olarak yapılabilecek. Başvuruda bulunacak adayların açık öğretim fakülteleri hariç örgün eğitim veren üniversitelerde öğrenim görüyor olması gerekiyor.

Başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylı bilgilere başvuru sistemi üzerinden ulaşılabilecek.