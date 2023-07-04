FATİH BATTAR
2017 yılında yatırım programına alınan ancak bir türlü ihalesi gerçekleşmeyen Ortaköy Aşdağul Göleti’nin ihalesi 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
DSİ 5.Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, göletin yaklaşık 730 günde tamamlanması planlanıyor.
İhale, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü 1 Nolu Oda M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/Ankara adresinde, 18 Temmuz 2023 Salı günü, Saat: 10:00'da yapılacak.
Aşdağul Göleti ile 3 bin 520 dekar tarım arazisinin suya kavuşması hedefleniyor.