HURŞİT BOZKURT

Ülke ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Başaranhıncal, “Bu sürecin en önemli aktörleri de iş insanları. Dolayısıyla süreci “en az” zahiyatla “en kısa” sürede halletmenin ilk adımı iş insanlarını dinlemek” dedi.

Çetin Başaranhıncal ziyarette Mustafa Burak Yalçın’a yeni görevinde başarı temennisinde bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

‘HEP BERABER SABREDECEĞİMİZ BİR DÖNEMDEYİZ’

Ziyarette yeni ekonomi yönetimini de değerlendiren Başaranhıncal, yerel seçime kısa bir süre kalmasına rağmen ülkenin birinci gündeminin ekonomi olmasının iş insanları açısından memnuniyet verici ve doğru olduğunu belirterek, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Buna seçim ekonomisini de eklersek hep beraber sabredeceğimiz bir dönem” diye konuştu.

‘İŞLETMELERİMİZ DESTEKLENİRSE RAYIMIZA OTURMAK ÇOKTA UZAK DEĞİL’

Yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibini iş dünyasının olumlu karşıladığını ve pozitif baktığını aktaran Başaranhıncal, “Sabahtan akşama sihirli bir değnek ile düzeltilecek bir süreç değil. Bu sürecin en önemli aktörleri de iş insanları. Dolayısıyla süreci “en az” zahiyatla “en kısa” sürede halletmenin ilk adımı iş insanlarını dinlemek. İşletmelerimiz desteklenirse doğru maliye politikaları ile rayımıza oturmak çokta uzak değil” ifadelerini kullandı.

Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başaranhıncal’a teşekkür etti.