Çorum'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 4 araç zarar gördü.

Olay, Tekceviz Sokaklar'da meydana geldi.

Corumda Silahli Ve Bicakl 872 2 41Edinilen bilgilere göre, S. K. ve B. K. ile C. S. ve E. Y. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı.

Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 4 araç zarar gördü. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alacak Verecek Meselesinde Silahlar Konustu 4 17890889 AmpPolis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 4 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken olayda kullanılan silaha ve olay yerine atılan bıçağa el konuldu.

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Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Editör: İhlas Haber Ajansı