Çorum'un Alaca ilçesinde görev yapan 35 yaşındaki polis memuru Yakup Nazlıoğlu, evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Günhan Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Yakup Nazlıoğlu'ndan uzun süre haber alamayan meslektaşları ve yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Nazlıoğlu'nu hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç polis memurunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerin ardından Yakup Nazlıoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Yozgat'ın Sorgun ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen polis memurunun cenazesi bugün Sorgun'a bağlı Dişli köyünde toprağa verileceği öğrenildi.