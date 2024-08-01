Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması’ projesi kapsamında Çorum’da baraj ve göletlere toplam 1 milyon 215 bin adet yavru sazan balığının salınımı gerçekleştirildi.

Yavru sazan balığı salınımına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin;

“Bakanlığımız uhdesinde yürütülmekte olan “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında balıklandırma ve balıklandırma amaçlı üretim faaliyetlerinin daha kontrollü ve etkin yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla ilimiz merkez ve Alaca, Boğazkale, Sungurlu, Mecitözü, Oğuzlar ve İskilip ilçelerinde bulunan 22 adet baraj ve sulama göletine, Tarım ve Orman Bakanlığı Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisinde üretilen, 1.215.000 adet yavru sazan balığının salınımı gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Baraj ve göletlerin balıklandırma çalışmalarıyla, su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, balık popülasyonlarının desteklenmesi ve aynı zamanda baraj ve göllerdeki ekosisteminin canlı tutulmasıyla birlikte, yöre halkının ve gelecek nesillerin sağlıklı ve dengeli şekilde hayatlarını sürdürebilmesi bakımından su ürünlerine ulaşmasını hedeflediklerini belirten Göktekin,; “Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması, kurallara bağlı avcılık ile mümkün olduğunu, tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması gerektiğini, yasak ve kurallara uymanın sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verdi.