Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Çorum’da 2024 yılı 4. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 1 567, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 1 089 oldu.

Bölgede Samsun’da yapı ruhsatı verilen daire sayısı 5 739 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 3 726, Tokat’ta yapı ruhsatı verilen daire sayısı 1 722 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 1 755, Amasya’da yapı ruhsatı verilen daire sayısı 957 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 1 233 oldu.

Belediyelerce yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalış gösterdi.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 52,4 milyon metrekare olurken, bunun 28,4 milyon metrekaresinin konut, 12,1 milyon metrekaresinin konut dışı ve 11,9 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 36,6 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.