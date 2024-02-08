Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Aly Gıda, Tortilla, Taco, çeşitli soslar ve Nachos gibi ürünlerle 89 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük üretim tesisine sahip olan Aksular Grup bünyesinde hizmet veren Aly Gıda, sektördeki lider konumunu pekiştirmek ve yenilikçi ürün yelpazesini sergilemek amacıyla Antalya’da düzenlenen Anfaş Gıda Fuarı'na katıldı.

Bu yıl 30.'su düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'ndaki yerini alan Aly Gıda, fuarın dikkat çeken firmalarından biri oldu.

Fuar süresince, ziyaretçiler Aly'nin kaliteli ürünlerini deneme ve tanıma fırsatı buldu.

Ayrıca, markanın uzman ekibi, ziyaretçilere ürünler hakkında detaylı bilgi vererek lezzetli Tex-Mex mutfağı deneyimini paylaştı.