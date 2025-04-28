Osmancık'a bağlı Aşağızeytin ve Yukarızeytin köylerinde başlatılan maden arama çalışmalarına karşı köy halkı birlikte mücadele kararı aldı.

Osmancık yerel basınında yer alan haberlerde, maden şirketinin iş makineleriyle ormanlık alanlarda tahribata başlamasının ardından, iki köyün sakinleri doğalarını korumak için harekete geçti. Köylüler, topraklarına, sularına ve ormanlarına sahip çıkacaklarını belirterek, maden faaliyetlerine karşı kararlı bir duruş sergiliyor.

Yukarızeytin ve Karalargüney köylerinde başlatılan maden arama çalışmalarının yalnızca bu köylerle sınırlı kalmayacağı, bölgedeki 13 köyü doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

Aşağızeytin ve Yukarızeytin köyü sakinleri, 3 Mayıs'ta duruma tepki göstermek için eylem yapacak.