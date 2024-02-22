Cumhuriyetin ilan edildiği TBMM oturumuna başkanlık yapan Çorum Milletvekili İsmet Eker'in konağı, restore edilerek turizme kazandırılacak.

Daha önce 2018 yılında kırsal yaşam ve tarım müzesi olarak turizme kazandırılması planlanan İsmet Eker Konağı, bir türlü ihale edilmemişti.

Vali Doç Dr. Zülkif Dağlı, bugün konakta incelemelerde bulunarak, konağın turizme kazandırılacağını açıkladı.

Bayat Mahallesinde yer alan ve Türk mimarisinin en güzel örneklerini barındıran İsmet Eker Konağında incelemelerde bulunan Vali Dağlı, konağın turizme kazandırılması amacı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 3 aşamalı olarak hazırlanan restorasyon projesi hakkında yetkililerden bilgiler aldı.