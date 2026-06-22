Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Çorum'da bu hafta hava sıcaklıkları artışa geçiyor.

Son yılların en yağışlı bahar ayını geçiren kentte, sıcak hava yeni yeni etkisini göstermeye başladı.

Yaklaşık 2 aydır sağanak yağışın etkili olduğu Çorum'da vatandaşlar hafta sonu güneşli havanın tadını çıkardı.

Piknik ve mesire alanlarına akın eden vatandaşlar aileleri birlikte güzel vakit geçirdi.

Kentte bu hafta da sağanak yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları ise 30 dereceyi bulması bekleniyor.