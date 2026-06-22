Çorum'un Bayat ilçesinde 6 metrelik istinat duvarından çaya düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahiplendirildi.

Olay, Bayat ilçesi Bayat Çayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarından bir kedinin aşağı düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu Bayat Belediyesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, mahsur kalan yavru kedi düştüğü yerden kurtardı. İhbarı yapan vatandaş, kurtarılan kediyi sahiplenmek istediğini belirterek evine götürdü