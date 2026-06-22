Çorum FK Kaptanı Yusuf Erdoğan tarafından Çorum'un Osmancık ilçesinde doğuştan kolu ve ayağı olmayan vatandaşa akülü ve aküsüz iki adet tekerlekli sandalye hediye edildi.

Sandalyelerine kavuşan vatandaş büyük sevinç yaşadı.

Çorum'un Osmancık ilçesi Kumbaba köyünde yaşayan Ahmet Aktaş'a Süper Lig temsilcisi Çorum FK'nın kaptanı Yusuf Erdoğan tarafından akülü ve aküsüz iki tane tekerlekli sandalye hediye edildi.

Temin edilen sandalyeler, Aktaş'a ikamet ettiği köyde teslim edildi. Teslimat sırasında Yusuf Erdoğan, Aktaş ile görüntülü konuştu.

Araç desteğinin yanı sıra, Ahmet Aktaş'a Yusuf Erdoğan'ın Çorum FK forması da hediye edildi. Konuşma sırasında Yusuf Erdoğan, tüm özel bireyleri Çorum FK'nın Süper Lig maçlarına davet ederek dayanışma mesajı verdi.



Yusuf Erdoğan: "Süper Lig'de oynayacağımız tüm maçlarda sizleri yanımızda görmek istiyoruz"

Özel bireylerin hayatlarına dokunmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Başlattığımız projemizin ilk kahramanı sensin. Çorum'da senin gibi özel kardeşlerimizin ihtiyaçları için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Süper Lig'de oynayacağımız tüm maçlarda sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Sizlerin dualarıyla çok farklı bir sezon yaşayacağız ve bunu bütün Türkiye konuşacak" dedi.



Ahmet Aktaş: "Bu destek benim için çok kıymetli"

Ahmet Aktaş ise desteklerinden dolayı Yusuf Erdoğan'a ve Çorum FK camiasına teşekkür etti. Duygularını paylaşan Aktaş, "Yusuf abi, seni Çorum FK'nın maçlarında izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu destek benim için çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tekerlekli sandalyelerin teslim edilmesinde öncülük eden Mehmet Bilir de projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Çorum FK Kaptanı Yusuf Erdoğan'a ve katkı sunan herkese minnettarız. İnşallah onların desteğiyle engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri hep birlikte kaldıracağız" şeklinde konuştu.