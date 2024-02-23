Hayırsever işadamı İsmail Kayılı tarafından Başöğretmen Anadolu Lisesi'nde yaptırılan Etüt Salonu öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Arsan Makine sahibi İsmail Kayılı adına yaptırılan Etüt Salonu için okulda tören düzenlendi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Okul Müdürü Mustafa Ünlü, Okul Aile Birliği Başkanı Dr. Mustafa Azak, Arsan Makine sahibi hayırsever işadamı İsmail Kayılı ve Dess Yapı sahibi Erkan Damatoğlu, okul idareci öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Okul Müdürü Mustafa Ünlü, okul olarak en büyük eksikliklerinin öğrencilerin ders çalışacağı bir ortam kazandırmak olduğunu ve bunu da hayırsever işadamlarının desteğiyle kazandırdıklarını belirterek, etüt salonunun okula kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Aile Birliği Başkanı Dr. Mustafa Azak ise okulun pansiyon ve dış cephesinde sorunlar olduğunu belirterek, milletvekili Yusuf Ahlatcı’dan destek istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de Çorum merkezde orta vadede bina sorununu çözdüklerini belirterek; “Okul inşaatlarımız devam ediyor. İbrahim Çayırı, Üçtutlar, Çepni Mahallesi’ndeki okul inşaatlarımız 1 sene içinde bitecek. Orta vadede 7-8 yıl bizim bina sorunumuz kalmayacak. Binalarımızı nitelik ve niceliğini geliştirme adına da bakanlığımız bir çalışma yapıyor.” şeklinde konuştu

Arsan Makine sahibi hayırsever işadamı İsmail Kayılı ise okulun kendisinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Torunun bu okuldan mezun olarak diyetisyen olduğunu ve bu yüzden okula bir destek ve katkıda bulunmak için etüt salonunun kazandırılması için gerekliği desteği verdiğini anlatan Kayılı, eğitime bundan sonra da katkı ve destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Son olarak AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da Türkiye’nin geleceğinin genç nesiller olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin 5.nesil savaş uçağının göklerde süzüldüğünü belirten Ahlatcı; “İnşallah 6 ve7.nesil savaş uçaklarını da bu neslimiz yapacak.” dedi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerin eserlerinin sergilendiği sergiyi gezerek bilgi aldı.

Program Etüt Salonu’nun açılışı ile sona erdi.