Çorum Belediyesi Buhara Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrenciler Hıdırellez şenlikleriyle baharın gelişini kutladı.

Buhara Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği, engelli öğrencilerin coşkulu katılımıyla adeta bir bahar şölenine dönüştü. Hıdırlık Parkı'nın yeşillikleri arasında gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Doğanın uyanışını müjdeleyen Hıdırellez'i kutlayan engelli öğrenciler etkinlik boyunca birbirinden keyifli oyunlar oynadı. Öğrenciler, Hıdırellez etkinliklerinde sahabe türbelerini de ziyaret ederek dua ettiler.