

Çorum Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

2023 yılı bütçe kesin hesabı ve idare taşınır yönetim hesabı görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

2023 yılı bütçe kesin hesabı ve idare taşınır yönetim hesabı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’da yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında görüşülecek.

Toplantıda Beltur Kültür Turizm Ticaret A.Ş’nin sermayesinin 10 milyon lira yükseltilerek 27 milyon 953 bin lira yapılması ve merkezde bulunan muhtarlıklara destek verilmesi teklifleri oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Çorum TED Kolejinin doğusunda bulunan Gülkent 4. Caddeye Dr. Rıfat Patır’ın ismin verilmesi teklifi de oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.