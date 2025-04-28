Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle kurulan seranın açılışı yapılarak bin 800 kuşkonmaz fidesi dikildi.

Okul Müdürlüğünce, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan "Osmancık'ta Tarımın Geleceği İçin Sera Projesi" kapsamında okul bahçesinde 400 metrekarelik sera kuruldu.

DOKAP'ın 1 milyon 795 bin lira hibe desteğiyle oluşturulan seranın açılışında konuşan Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, sera projesiyle hem öğrencilerin uygulamalı eğitim almasını hem de ilçede sera tarımının yaygınlaşmasına örnek oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Okul Müdürü Ahmet Saltık da serada yetiştirilen ürünlerin konserve olarak değerlendirileceğini belirterek, "Proje kapsamında yapılan seramız 400 metrekare olup içerisine bin 800 adet kuşkonmaz fidesi dikilmiştir. Üretilen kuşkonmazlar okulumuzun yiyecek içecek atölyesinde konserve yapılarak üretime sunulacaktır. Ayrıca seramızın bir bölümünde de dönemsel ürünler ve fide üretimi yapılacaktır." dedi.

Programda halk oyunları gösterisinin ardından seranın açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri serada fide dikimi gerçekleştirdi.

Kaymakam Duman, sera projesine verilen destekten dolayı, DOKAP Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Bilgin'e plaket takdim etti.

Programa, Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da katıldı.