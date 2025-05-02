Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak faaliyet gösteren Hasanpaşa Semt Polikliniği kapatıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, yaptığı açıklamada hastaneye bağlı olarak faaliyet gösteren Hasanpaşa Semt Polikliniği hizmet binasının deprem dayanıklılık testlerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle hasta ve çalışan güvenliği nedeniyle hizmetin sonlandırıldığını belirterek,

“05.05.2025 Pazartesi itibariyle Hasanpaşa hizmet binamızdaki polikliniklerimiz Bahçelievler Semt polikliniğinde hizmete devam edecektir. Hasanpaşa hizmet binasındaki fizik tedavi ünitemiz ise Şehir Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Hastanesi binasında kapasitesi artırılarak hizmet sunumuna devam edecektir. Hastanemizde fonksiyonel olarak hizmet standartlarını yükseltmek amaçlı çalışmalarımız yürütülürken, bir deprem ülkesi olmamız nedeniyle hasta ve çalışan güvenliği önlenerek fiziki olarak da hizmet binalarımız ve sağlık tesislerimizin yenilenmesi ve büyütülmesi hususunda İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızla birlikte projelendirme çalışmalarımız devam etmektedir” dedi. (Haber Merkezi)