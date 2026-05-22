Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonu ile Çorum'dan kutsal topraklara gidecek 43 kişilik hac yolcusu Akşemseddin Camiinde İl Müftülüğünce yapılan programın ardından dualarla uğurlandı.
Programa, İl Müftü Yardımcısı M.Akif Karabulut, şube müdürü Huzeyfe Çağlar, müftülük personeli ve hacı adaylarının yakınları katıldı.
İl Vaizi Faruk Özdemir öncülüğündeki müftülük Tasavvuf Musikisi Korosu Kur'an tilaveti ve ilahiler seslendirirken Müftü Yardımcısı Karabulut'un duasının ardından hacı adayları dualarla yola çıktı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet