Tahmini Okuma Süresi: dakika

Meteoroloji uzmanları, 17 Aralık Pazar günü Çorum'da kar yağışının olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar, Rusya üzerinden gelen soğuk hava akımının Karadeniz kıyılarında yağmur ve karışık yağışlara neden olabileceğini ifade etti.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

17 Aralık Pazar gününden itibaren Çorum'da hava sıcaklığının 10 derece birden düşeceği belirtirken, Çorum ve bölgede karla karışık yağmur olacağı ifade edildi.

SOĞUK HAVA DALGASI DEVAM EDECEK

Uzmanlar, soğuk hava dalgasının 20-21 Aralık tarihlerinde de Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdürebileceğini ifade etti.

Karadeniz Bölgesi'ndeki kar yağışı beklentisinin gün içinde değişebileceğini vurgulayan uzmanlar, en güncel durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebileceğini kaydetti.

Vatandaşlara, olumsuz hava koşullarında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.