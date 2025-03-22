Çorum'un Sungurlu ilçesinde dinlenme tesisindeki lastikçinin yanında bulunan malzemelerin tutuşması neticesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Olay, Sungurlu-Çorum karayolunun 5. kilometresinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisteki lastikçinin yanındaki malzemelerin bilinmeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Çabalarında başarısız olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Editör: İhlas Haber Ajansı