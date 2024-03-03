Çorum’da geçtiğimiz aylarda büyük bir kalabalıkla basın açıklaması yapan emekliler, ses getirecek yeni bir eyleme daha imza atmaya hazırlanıyor.

Sivil İnsiyatif Emekliler Platformu Başkanı Murat Kırçı, emekliler olarak 28 Ocak'ta ilkini düzenledikleri basın açıklamasının 10 Mart Pazar günü 2.’sini düzenleyeceklerini ve emeklilerin yaşanabilir bir maaş alana kadar da mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Emeklilerin açlık sınırı altında bir ücrete mahkum edilmelerinin tahammül sınırını aştığını ifade eden Kırçı, bu haksızlığın ortadan kaldırması için yapacakları mücadelelerden biri olan basın açıklamasına emekçi emekliler başta olmak üzere tüm Çorum halkını, sivil toplum örgütlerini, dernek ve sendika yöneticilerini ve siyasi parti temsilcilerini katılmaya davet etti.

Murat Kırçı, eylemi 10 Mart Pazar günü saat 14.00’de Hürriyet Parkı’nda gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.