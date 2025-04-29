Çorum'da fahri trafik müfettişlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü 5.kat konferans salonunda düzenlenen eğitimde fahri trafik müfettişlerinin tüm yurt genelinde 7/24 esasına bağlı vicdani sorumlulukları, etik görüşleri ve mesleki bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekenler, hangi durumda nasıl davranacakları ceza-i işlem uygulanırken hangi usul ve esasları dikkate almaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Yılda en az 2 kez eğitim ve değerlendirmeye tabi tutulan fahri trafik müfettişleri, hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilirse görevleri sonlandırılıyor.

Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi üzerine İçişleri Bakanı'nın onayı ile sonlandırılıyor.



