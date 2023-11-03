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Çorum Belediyesi, Filistin Destek Gecesi düzenledi.

Geceye birbirinden güzel ezgileriyle Sanatçı Eşref Ziya Terzi katıldı.

Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan programda İsrail zulmüne karşı direnişini sürdüren Filistin halkına destek mesajları verildi.

Türk bayrakları ve Filistin bayrakları ile salonu dolduran vatandaşlar, mazlum Filistin halkı için dua etti. Gecede sanatçı Eşref Ziya Terzi sahne aldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın programda yaptığı konuşmada, herkesin Filistin için elinden gelen desteği vermesini istedi.

Aşgın, “Ümitsizlik asla bir Müslüman’a yakışmaz. Biz, ‘iman varsa imkân da vardır’ diyenlerin peşinden gidiyoruz. Yeter ki inancımızı, umudumuzu kaybetmeyelim. Sürekli diri olacağız, güçlü olacağız, zinde olacağız. Mücadelemizi nasıl yapmamız gerekiyorsa öyle yapacağız. Bu zulüm inşallah bizlerin dirilişine ve İslam âleminin dirilişine vesile olacak. Elbet bir gün zulmün hesabı zalimden sorulacak, mazlumun ahı zalimin yanında kalmayacaktır” dedi.

Aşgın, Filistin’e ambulans ve ilaç desteği için Çorum halkına yardım çağırısı yaptı. Çorum Filistin Platformu’nun “Ambulans ve Tıbbi Yardım” kampanyası başlattığını hatırlatan Başkan Aşgın, “Vatandaşlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. Yardımlar doğrudan banka hesabına yatırılabileceği gibi Hürriyet Meydanı ve Kadeş Meydanı’ndaki Kızılay görevlilerine online makbuz karşılığında elden de verilebilir” ifadelerini kullandı.