Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin “ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri”ni açıkladı.

Verilere göre Çorum’da 2025 yılında toplam 4 bin 744 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin en büyük bölümü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

Bu ölümlerin 2 bin 547’si erkek, 2 bini kadınlardan oluştu. Aynı yıl içerisinde 23’ü erkek, 5’i kadın olmak üzere toplam 28 kişi intihar etti.

Ölüm nedenleri incelendiğinde Çorum’da 1.795 kişinin dolaşım sistemi hastalıklarından, 979 kişinin solunum sistemi hastalıklarından ve 528 kişinin iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden yaşamını yitirdiği görüldü.

Ayrıca 148 kişi iç salgı bezi, beslenme ve metabolizma hastalıklarından, 91 kişi sinir sistemi ve duyu organı hastalıklarından, 156 kişi dışsal yaralanma ve zehirlenmelerden hayatını kaybetti.

Diğer nedenlere bağlı ölümler 492 olarak kaydedilirken, 358 ölümün nedeni ise belirlenemedi.

Bölgede diğer illere bakıldığında, 2025 yılında Samsun’da 10 bin 426, Tokat’ta 5 bin 11 ve Amasya’da 3 bin 76 kişi hayatını kaybetti.