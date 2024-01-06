Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, halk sağlığını koruma çabaları kapsamında Gıda Kontrol Laboratuvarını inceledi.

Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Laboratuvar Müdürü Erol Matpan'dan laboratuvarda gerçekleştirilen gıda, yem, yem hammaddeleri ile su-atık su analizleri hakkında bilgiler aldı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Beraberinde Vali Yardımcısı Bayram Köse ile birlikte Gıda Kontrol Laboratuvarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yapılan işlemler hakkında bilgi aldı.

Laboratuvar Müdürü Erol Matpan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Dağlı’ya teşekkür etti.