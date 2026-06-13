Bayat ilçesi Sağpazar köyünde dün gece saatlerinde köyde bulunan hidroelektrik santralinin bendinde henüz bilinmeyen sebeple sızıntı başladı.

Kısa sürede bentteki çatlağın büyüdüğünü fark eden görevliler tarafından santralin kapakları açılarak su tahliyesi yapıldı. Bölgede bulunan yaklaşık 150 dönümlük çeltik tarlası su altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen Bayat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından sular altında kalan tarım arazilerinde su tahliyesi yapıldı.

HES'i işleten firma yetkilileri tarım arazileri zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderileceği ve hasarın kısa sürede onarılması için çalışma başlatıldığını söyledi. Çeltik tarlaları için sulama suyunun da tarlalara verilmeye devam edeceği belirtildi.