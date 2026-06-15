Dizi sektöründe reji asistanı olarak görev yapan Bilgesu Karalar ile kameran Batuhan Karadağoğlu mütevazi bir törenle evlendi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, Çorum Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi ve BSG Medya İnternet Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Nihat Karalar’ın dizi sektöründe Reji Asistanlığı yapan kızı Bilgesu Karalar; Kameraman Batuhan Karadağoğlu ile dünya evine girdi.

Aslen Elazığlı olan Semra ve Süleyman Karadağoğlu çiftinin oğulları kameraman Batuhan Karadağoğlu ile Bilgesu Karalar çiftinin düğün töreni İstanbul- Beylikdüzü'nde gerçekleştirildi.

14 Haziran Pazar günü Saklı Deniz Davet Salonu'nda düzenlenen mütevazi düğün törenine; genç çiftlerin aileleri, yakınları ve dostları katıldı.