13. Yeşilay Bisiklet Turu, tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da düzenlendi. Bine yakın bisikletçi, Kadeş Barış Meydanı’nda toplandı.

Bisiklet tutkunları ‘sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim’ sloganı ile Gazi ve İnönü caddelerinden Millet Bahçesi’ne pedal çevirdi.

Vali Ali Çalgan, turun ardından düzenlenen programda yaptığı konuşmada, genç nesillerin kötü alışkanlıklardan uzak, bilinçli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, “Bağımlılık bizim irademizi elimizden alan, mantıklı düşünmemize ve sağlıklı hareket etmemize engel olan hal demektir. Bu hale düşüren her ne varsa bunların hepsini hayatımızdan çıkaracağız.” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da “Çorum'un gençlerine hareketli olmak yakışır, bağımlılıkla mücadele etmek yakışır. Çorum'un aydınlık yarınını sağlıklı gençler sağlayacağı için biz de pırıl pırıl, sağlıklı sıhhatli, bütün bağımlılıklardan uzak ama vatanına, bayrağına, değerlerine ve medeniyetine bağlı gençlikle yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yeşilay Şube Başkanı Bedriye Cengil ise sadece spor etkinliği için değil, sağlıklı yaşamı, hareketli bir hayatı, güçlü bir iradeyi ve bağımsız bir geleceği birlikte savunmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Yeşilay olarak bizler, 106 yılı aşkın süredir insanımızın bağımsızlığı için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bağımlılık yalnızca bireyin değil; ailenin, toplumun ve geleceğin meselesidir. Bu nedenle 2026 yılı Cumhurbaşkanımız ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmiştir. Yeşilay'ın ortaya koyduğu bu vizyon, bağımlılıklarla mücadeleyi bir sağlık meselesinin ötesinde bir bağımsızlık meselesi olarak değerlendirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Cengil, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bağımlılıklar toplumsal bir mesele olduğu kadar bir bağımsızlık meselesidir. Bizler de bugün Çorum'dan güçlü bir ses vermek istiyoruz. Bağımsız bir gelecek için, sağlıklı nesiller için, güçlü aileler için, bağımsızlıklardan uzak bir Türkiye için pedal çeviriyoruz.

Çorum, köklü tarihiyle, kadim medeniyetlerin mirasını taşıyan bir şehir olmuştur. Hattuşa'nın mirasçısı olan bu şehir, geçmişten aldığı gücü geleceğe taşımaktadır. Bugün burada bulunan her bir katılımcımız da sağlıklı ve bilinçli bir geleceğin temsilcisidir.

Yeşilay'ın "Bağımsızlık Seferberliği" anlayışının temelinde de daha sağlıklı, daha güçlü ve daha umutlu bir gelecek için toplumun tamamının sorumluluk üstlenmesi düşüncesi yer almaktadır.”

Program, hediye çekilişlerinin ardından sona erdi.