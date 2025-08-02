Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında, kural ihlali yaptığı tespit edilen 103 araca toplam 616 bin lira idari para cezası uygulandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kent merkezinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

35 farklı noktada, 82 ekip ve 305 personelin katılımıyla düzenlenen uygulamada, 3 bin 35 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Bin 77 araçta yapılan kontrollerde, emniyet kemeri başta olmak üzere birçok trafik kuralına yönelik denetim yapıldı.

Uygulamada, trafik kurallarını ihlal eden 103 araca toplam 616 bin 675 TL idari para cezası kesildi.

Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 şahıs yakalanırken, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.