Çorum 'da inşası tamamlanan toplam 60 derslikli 4 okul binasının 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildiği bildirildi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında yapılan toplantıda yatırımlar değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl genelinde devam eden kamu yatırımlarının mevcut durumları, yeni planlanan yatırımlarla ilgili yapılan analiz, projelendirme ve etüt çalışmaları değerlendirildi.

Eylül ayı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Toplantısında, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, İl Özel İdaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından yürütülen okul, anaokulu, 4-6 yaş Kur’an kursları, spor tesisleri, gençlik merkezleri, hastane, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocağı gibi eğitim, spor ve sağlık yatırımları ve projeleri tek tek ele alınarak yatırımlarda sağlanan fiziki gerçekleşme ve ödenek durumları değerlendirildi. Toplantıya katılan yatırımcı kurum amirleri, kurumlarının çalışmaları hakkında sunum yaparak detaylı bilgi verdiler.

Yapılan her yatırımın her çalışmanın doğrudan vatandaşın yaşam kalitesine etki eden işler olduğunu belirten Vali Dağlı, devam eden yatırımların kısa sürede bitirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini, ayrıca önümüzdeki 5 yılda yapılması öngörülen yatırımlarla ilgili kurumlar tarafından taslak çalışmalar yapıldığını ifade etti.

2024-2025 eğitim-öğretim sezonu öncesinde 12 derslikli Çorum Merkez Halkbank Zafer İlkokulu, 12 derslikli Osmancık Atatürk Ortaokulu, 12 derslikli İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu ve 24 derslikli Çorum Merkez Atatürk İlkokulu inşaatlarının gayretli çalışmalar sonucunda bitirildiğini ve bu eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildiğini belirten Vali Dağlı, yeni hizmete açılan bu okulların öğrencilere, milli eğitim camiasına ve Çorum’a hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulunarak emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Ayrıca il genelinde toplamda 152 derslikli 10 okulun daha yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Vali Dağlı, bu 10 okulu da mümkün olan en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti.

Çorum’a kazandırılacak olan her bir kamu yatırımının vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini arttıracağını, ilin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirten Vali Dağlı, bu amaçla, yapılan ve yapılacak olan kamu yatırımları ile ilgili tüm çalışmaları çözüm odaklı, hızlı, planlı bir şekilde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürüttüklerini dile getirdi.