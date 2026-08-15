Çorum'da 5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, Kale Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın çatısına çıkan A.T. (35) intihar girişiminde bulundu.

Şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de çatıya çıkarak A.T.'yi ikna etmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çabaları neticesinde ikna edilen şahıs, çatıdan indirildi. A.T., sağlık ekiplerince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.