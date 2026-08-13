Arca Çorum FK’da uzun süredir takımın kaptanlığını yapan Ferhat Yazgan, kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti ve Erokspor ile anlaşma sağladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ferhat Yazgan ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir.

Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonluklarda sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.