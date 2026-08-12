Galatasaray'da futbolcuların vergi yükümlülükleri ve teknik heyetin sözleşme durumlarına ilişkin belirsizliklerin kulüp içinde krize neden olduğu öne sürüldü.

Başta Osimhen olmak üzere birçok futbolcunun rahatsız olduğu iddia edilirken, teknik heyetin ise cuma günkü Çorum FK maçında sahada olup olmayacağı ise merak konusu.

Ülke TV'de yer alan habere göre, Galatasaray'da futbolcuların vergi yükümlülükleri ve teknik heyetin sözleşme durumlarına ilişkin belirsizliklerin kulüp içinde krize neden olduğu öne sürüldü.

OSIMHEN'DEN YÖNETİME VERGİ TEPKİSİ İDDİASI

Sarı-kırmızılı ekipte yaşanan sorunların birden fazla cepheye yayıldığına dikkat çekilen iddialarda, "Victor Osimhen'in vergi yükümlülükleri nedeniyle kulüple sorun yaşadığı ve yönetime sert tepki gösterdiği" ifade edildi. Söz konusu problemin yalnızca Nijeryalı yıldızla sınırlı kalmadığını belirten spor kaynakları, takımda forma giyen bazı diğer futbolcuların da benzer vergi sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını aktardı.