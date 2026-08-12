Arca Çorum FK, İskoç ligi takımlarından Glasgov Rangers'de forma giyen Mohammed Diomande'yi renklerine bağladı.

24 yaşındaki Fildişili futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Arca Çorum FK'nın İskoç kulübüne 5.5 milyon Euro bonservis ücreti ödediği öğrenildi.

BUGÜN ANTRENMANA KATILDI

Çorum tarihinin en pahalı transferi olan Fildişili yıldız, bugün Çorum'a gelerek takım arkadaşlarıyla tanıştı ve Cuma günü oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarına katıldı.

Uğur hocanın Diomande'ye Galatasaray maçında forma şansı vermesi bekleniyor.