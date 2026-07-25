İskilip-Tosya Karayolu'nun Handeresi mevkisinde oluşan heyelan riski, sürücüler için tehlike oluşturdu.

Bölgede yaşanan toprak kayması nedeniyle yola büyük bir kaya parçası düştü.

Bölgeyi kullanan vatandaşlar, olası bir kazanın yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin bir an önce alınmasını isterken, yetkililerin de heyelan riski bulunan alanda inceleme yaparak gerekli çalışmaları başlatması bekleniyor.

Yetkililer, sürücülere özellikle olumsuz hava koşullarında daha dikkatli olmaları ve güzergahı kullanırken kontrollü seyretmeleri çağrısında bulundu. Olası yeni toprak kaymalarına karşı bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor