Çorum İl Müftülüğü ve TDV Çorum şubesi ev sahipliğinde, Çorum Belediyesinin katkılarıyla "Sabah Namazı Buluşması ve Kuran Ziyafeti" programı yapıldı.

Akşemseddin Camii’nde gerçekleştirilen programa, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Vekili Fatih Kaya, İstanbul’dan şehit ailelerini ziyaret etmek üzere Çorum'a uğrayan misafir din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yasin-i şerif, Mülk suresi ve Aşri şerif tilavetleriyle başlayan program, cemaatle sabah namazı kılınması sonrası yapılan tesbihat, evradü ezkar, okunan ilahi ve kasidelerle manevi coşkuyu zirveye taşıdı.

Kuran tilavetleriyle kalplere huzur ve sekinetin yayıldığı programın ardından konuşma yapan Müftü Vekili Kaya, misafir din görevlileri ile camiyi dolduran erkek ve hanım cemaate teşekkür etti.

Başta Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen askerlerimiz olmak üzere tüm şehit ve gaziler için yapılan duanın ardından program sona erdi.