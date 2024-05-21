Çorum'da çeşitli kurumlarca hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen 8 projenin protokolü imzalandı.

İl Özel İdaresi’nin iki, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün beş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 1 olmak üzere toplam 40 milyon 420 bin liralık 8 projeye DOKAP tarafından 31 milyon 441 bin liralık destek verilecek.

8 projenin protokol anlaşması imza töreninde konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı; Çorum, coğrafi konumuyla bölgenin kucaklaştığı, çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış, tarihi dokusu, kültürel mirası ve zenginlikleriyle ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyeline sahip bir şehrimizdir. Özellikle tarımsal üretim ve makine sanayisiyle ön plana çıkmaktadır. 1.278.381 ha yüzölçümüne sahip Çorum’un yüzde 43,4’ü tarım arazisidir. Arazi büyüklüğü açısından 81 il arasında 9. sırada bulunmaktadır. Çorum ekonomisinin % 20’i tarım sektöründen oluşmaktadır. İlimiz, tritikale, kuru soğan, çörek otu, yeşil mercimek, nohut, fiğ dane, çeltik, yağlık ayçiçeği, arpa, ceviz ve buğday üretiminde Türkiye’de ilk on içerisinde yer almaktadır. Coğrafi konumu açısından önemli bir tarım potansiyeline sahip olan ilimizde; tarımsal sulama alanlarının, tarımsal ürün çeşitliliğinin ve kapasitesinin arttırılması, kırsal kalkınmaya öncelik verilmesi, devletimizin tarım politikaları kapsamında çiftçilerimize sağlanan destekler ve özellikle kadınların tarımsal üretime katılımının ve istihdamının sağlanması yönelik olarak kurumlarımız tarafından birçok proje yürütülmektedir. Kurumlarımız tarafından 2024 yılı içerisinde tarıma yönelik yürütülen projelerimizden 8 tanesi yapılan başvurular neticesinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.” dedi

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin de Çorum ve Amasya illerinin 2021 yılında DOKAP’a dahil olduğunu belirterek; “DOKAP olarak 2021 yılından bu yana Çorum’a destek vermeye başladık. Üreten, gelişen, büyüyen bir şehrimiz Çorum. Tarım, sulama, hayvancılık, turizm ve eğitim projelerine desteğimiz devam ediyor. Bugünde iki sulama, 5 tane bitkisel üretim ve hayvancılık ve kültür olmak 8 projenin imza töreni için toplandık. Çorum tarımına katkı sağlayacak olan bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen proje ekiplerimize, kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Zülkif Dağlı, DOKAP Başkanı Gültekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, tarafından protokoller imzalandı.

İŞTE 8 PROJE

DOKAP’ın destek vereceği projeler ise şu şekilde açıklandı;

1.Çorum İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan Kalecikkaya Köyü Sulama Projesi bedeli 13.750.000 TL. olup, bunun 12.375.000 TL’ si DOKAP tarafından desteklenecek, 1.375.000 TL’ si İl Özel İdaremiz tarafından karşılanacaktır. Bu proje kapsamında 8.296 m kapalı sulama sistemi ile 1.680 da alan sulanacaktır.

2.Çorum İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan Hacıbey-Salur Köyü Sulama Projesi bedeli 7.950.000 TL olup, bunun 7.155.000 TL’si DOKAP tarafından desteklenecek, 795.000 TL’si ise İl Özel İdaremiz tarafından karşılanacaktır. Bu Proje kapsamında;6.480 m açık sulama sistemi, 27 adet yol geçidi, 82 adet tarla priz kapağı, 4 adet hat ayrım rögarı, 2 adet tahliye vesilt rögarı ile 2.080 da alan sulanacaktır.

3.Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Zirai Mücadele İHA Kullanımı Projesi bedeli 1.642.410 TL. olup, bunun 1.149.687 TL’si DOKAP tarafından desteklenecek, 492.723 TL’si Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır. Bu proje kapsamında; Çorum Ziraat Odasına 1 adet Minimum 30 lt depo kapasiteli ilaçlama dronu, 3 set yedek batarya, 2 adet şarj istasyonu ve 2 adet jeneratör alımı gerçekleştirilecektir.

4.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan İskilip Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi bedeli 1.625.000 TL. olup, bunun 1.137.500 TL’si DOKAP tarafından desteklenecek, 487.500 TL’si Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır. Proje kapsamında; 50 çiftçimize 50 da alanda çilek fidesi sulama sistemi malç naylonu alımı gerçekleştirilecektir.

5.Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan DOKAP Patates ve Soğan Soğuk Hava Deposu Projesi bedeli 8.657.500 TL. olup, bunun 4.328.750 TL’si DOKAP tarafından desteklenecek, 4.328.750 TL'si Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır. Proje kapsamında; 892 m² soğuk hava deposu ve makine ekipman alımı gerçekleştirilecektir.

6.Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan DOKAP İle Balımı Paketliyorum Projesi bedeli 2.000.100 TL. olup, bunun 1.400.070 TL’si DOKAP tarafından desteklenecek, 600.030 TL’si Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır. Proje Kapsamında; Otomatik Stick Bal Paketleme Makinesi, Shring Ambalaj Makinesi, Bal Mumu Presleme hattı, Tek Sıralı Balmumu Makinesi, Bal Mumu Eritme Kazanı (140 kg) alımı gerçekleştirilecektir.

7.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çiğ Süt Soğutma ve Depolama Projesi bedeli 3.000.000 TL. olup, bunun 2.100.000 TL. DOKAP tarafından desteklenecek olup, 900.000 TL’ si Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır. Bu proje kapsamında; 15 adet süt 500 litrelik süt soğutma tankı ve 15 adet 1000 litrelik süt soğutma tankı alımı gerçekleştirilecektir.

8.Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Osmancıkta Tarımın Geleceği İçin Sera Projesi bedeli 1.795.000 TL. olup, bu bedelin tamamı DOKAP tarafından desteklenecektir. Bu proje kapsamında; 2800 adet Kuşkonmaz fidesi, 200 m sera alüminyum konstrüksiyon, sera iç donanım için ham demir levha, damla sulama, su kuyusu bakımı, cns makinası ve bilgisayar sistemi, 200 m² naylon, su kuyusu bakımı, ham döküm demir, 500 adet konserve şişesi ve kapağı, boya ve bakım malzemeleriyle 2 adet 200 m² topraksız sera kurulumu ve malzeme alımı yapılacaktır.”