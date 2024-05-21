CHP Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, CHP Çorum Gençlik Kolları ve Halkçı Liseliler Çorum örgütü ile birlikte Ankara’da yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Büyük Gençlik Yürüyüşüne katıldı.

Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül, CHP’li gençleri Ankara’da karşıladı. Büyük Gençlik Yürüyüşüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Yürüyüşün ardından Anıtkabir’in Tandoğan girişinde korteje katılan gençlere seslenen Özgür Özel, “Şimdi Atamızın huzuruna doğru yürüyüşe geçiyoruz ve bu yürüyüş biz iktidar olana kadar devam edecek. Bu gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz" dedi. Sonrasında ise gençler Anıtkabir’i ziyaret ettiler.