Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Çorum Temsilcisi İbrahim Şahin, gazetemizi ziyaret ederek sorun ve taleplerini dile getirdi.

3 Mart 2023 tarihinde yeniden düzenlenen EYT yasasının, tüm çalışanlar için adil bir emeklilik düzenlemesi yerine, sadece 8 Eylül 1999 tarihi öncesi ile başlayan çalışanları kapsayan bir düzenleme olarak hayata geçtiğini belirten EMADDER Çorum Temsilcisi İbrahim Şahin, “Düzenlemeye göre 1 gün, 1ay, 1 veya bir kaç yıl geç çalışmaya başlanmış olması nedeniyle, yakın ya da daha fazla prime sahip akranlar arasında emekliliğe ulaşmalarında 17 - 20 yıl fark oluşmuştur. Süre olarak insan ömrünün yaklaşık dörtte birine karşılık gelen bu fark anayasanın eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar yeni 2000’ler için büyük bir mağduriyet ortaya çıkmıştır. 2000’lerin amacı ne erken emekli olmak, ne de EYT kapsamına dâhil olmaktır. Bizleri yaralayan aynı ülke vatandaşı olduğumuz akranlarımızla, benzer ve hatta daha fazla primle 2.sınıf vatandaş olarak hissetmemizi sağlayan adaletsizliktir” dedi.

Henüz bir yıllık bir dernek olarak 3. büyük mitingi 18 Şubat’ta Ankara’da tüm Türkiye’den 5 bin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirdiklerini kaydeden İbrahim Şahin,

“Bugüne kadar düzenlenen mitinglerde toplam 30 bin kişi, hakkını aramak için bir araya geldi. Mitingimizin hemen ardından tüm illerimizde basın açıklamaları ile bu adaletsizliği duyurmaya devam ediyoruz. Bu adaletsizlik son bulana kadar da çığ gibi büyümeye devam edeceğiz. Bizleri görmezden gelemezsiniz. Buradayız ve haklarımıza kavuşana kadar da burada olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize bu vebale ortak olan tüm partilerimize sesleniyoruz. Bu adaletsizliğe sessiz kalmak buna ortak olmaktır. Tüm medya kuruluşlarımız, tüm vekillerimiz, bakanlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere bu adaletsizliğin çözülmesi gerektiğini söyleyene kadar tek bir kişi kalmadan anlatmaya devam edeceğiz.

Biz 3 Mart tarihinden sonra neler yaşadık, neler hissettik herkes duysun bilsin.

Bizden küçüklerin emekli olmalarına şahit olduk. 2. sınıf vatandaş muamelesine, sana EYT vurmadı mı sözlerine, çalışın bize bakın aşağılanmalarına,

üzülmeyin siz de emekli olursunuz sözlerine maruz kaldık.

O gün; 1 gecede, 17 sene yaşlandık, hayatımızın 17 yılı yok sayıldı. Severek gittiğimiz işimize giderken, emeklerimizin boşa sayıldığını hissedip ayaklarımız geri gitti. Ülkemizde kendimizi yok hükmünde ve dışlanmış ve ikinci sınıf vatandaş hissettik. İş yerlerimizde çalışma barışımız bozuldu. Hayatımızın 17/ 20 senesi 8/9/99 dan önce işe girenlerden daha değersiz değildir. Kimse bizi EYT’nin 23 yıllık mücadelesi ile kıyaslamasın. Onların mücadelesinde yasa tarihinde hiç bir çalışanın daha çalışma yılları ve primleri dolmamıştı. İleri vade için bunun için mücadele veriyorlardı. Bizler bizlerden istenen primleri doldurduk. Bizden küçük ve az primi olanlar emekli oldu ve üstüne daha bir bu kadar çalışmamız isteniyor. Emekli olanlardan daha fazla primle kaybedecek 1 yılımız daha yok. Bu mücadelenin en sürede çözüme ulaşmasını istiyoruz. Emeklilik için 17-20 yıl beklemenin bedeli ne ile ölçülebilir? 17 yıl 20 yıl ne demek? Bir insanın doğup askerlik çağına gelmesi demek, Üniversite çağına ve evlilik çağına gelmesi demek. Bizler sadaka, lütuf, avantaj istemiyoruz. Çalıştık emek verdik, anamızın ak sütü gibi helal olan hakkımızı istiyoruz. Çok çalışan az çalışandan tam 17-20 yıl sonra nasıl emekli olabilir?

Bu hangi vicdana, hangi adalete sığar. 3 Mart 2023 tarihi bir kesime bayram iken, aynı yaştaki hatta daha çok çalışan ve yaşça büyük kesime cenaze olmuştur.

43 yaşında 5000-5975 günle emekli, 44 yaşında 7000-9000 günle 15-17 yıl sonra 15.600 günle emekli ancak 50-52 yaşında annelerimiz zorlanmalara rağmen çalışıyor ve daha 8-10 yıl daha çalışacak. Nasıl bir yasa? Nasıl bir adalet ki bu; 43-45 yaşındaki delikanlıların maaşını 50 yaşındaki anneler, kadınlar ödemeye mahkûm ediliyor. Yurt dışı şartlarında emeklilik yaşı isteyip, yurt dışı çalışma şartlarının çok aksine şartlarda çalıştırmak adil mi? Yurt dışında akranlar arasında 17/20 yıl fark mı var? Maaş için değil adalet için buradayız. Bize bütçe, ekonomi, enflasyon, bunlarla gelmeyin. Bizler 5000 günlü değiliz. Fazlası ile ödedik primlerimizi bizler borçlu değiliz alacaklıyız alacaklı. Hükümetimize devletimize sesleniyoruz buradan. Kademeli emeklilik ile bu ülkenin fertleri olan bizlerin haklarını teslim ederek adaletin seçimlerden önce sağlanması ve vatandaşın devletine olan güveninin yeniden inşa edilmesi elzemdir” diyerek sözlerini tamamladı.