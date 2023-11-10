Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda “Asansör ve Diğer Kazalardan Korunma” seminerleri veriyor.

Muhtemel asansör kazalarına karşı öğrencilerin, personelin ve velilerin bilinçlendirilmesi ve kazaların olması durumunda zarar görmemesi veya en az zararla atlatabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda “Asansör ve Diğer Kazalarından Korunma” seminerleri düzenliyor.

İstiklal İlkokulu, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, 19 Mayıs İlkokulu, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi, Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Osmancık Fen Lisesi, Osmancık Nenehatun Ortaokulu, Osmancık Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde seminerler verildi.

Seminerlere eğitmen olarak katılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı, kazaların beklenmedik bir anda meydana gelebileceği, maddi manevi zarar verebileceği, bunun için aileden başlamak üzere topyekün bilinçlenmenin gerektiğini ifade ederek, gerek asansör kazalarına gerekse diğer kazalara karşı her zaman tedbirli olunması ve kullanım kurallarına mutlaka uyulması, uymayanların lisani kibar ile uyarılması gerektiğini dile getirdi.

Seminerlerin önümüzdeki günlerde de öncelikle liselerde verilmesinin planlandığı belirtildi.