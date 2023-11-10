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Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, kamudaki maaş kartlarının TROY ödeme yöntemine dönüşmesi kararının yerinde olacağını belirterek, “Devletimiz ve milletimizin kararlı duruşuyla birçok “işgalci İsrail” ürünü boykot ediliyor. Birlik olduğumuzda ve beraber hareket ettiğimizde önümüzde hiçbir engelin duramayacağını herkese gösterdik” dedi.

Boykotun devamının gelmesi gerektiğini ifade eden İsmail Şanal, “Hem kamu hem de bireyler bu konuda bilinçlendirilmelidir. En önemli boykot ise “emperyalist ve kapitalist sömürücülere” karşı gencinden yaşlısına bütün bireylerin ceplerinde yer alan maaş-kredi kartlarının ödeme sisteminin yerli “Troy Kart” ile değiştirilmesi olduğu açıktır. Öncelik kamuda başlamalı ve bütün kamu görevlilerimiz maaş kartlarını değiştirerek ödeme sisteminin “Troy Kart” olarak kullanılmaya başlamalarını KPDK masasında ifade ediyor, bütün kamu görevlilerimizi bu konuda hassasiyete davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.