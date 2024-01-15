Çorum’da okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşu yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da tüm okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile birlikte Mehmetçik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.